ユーエスマートは3月6日、室内遊び場「キッズランドUS MAX 東大阪店」を、フレスポ東大阪2階にオープンした。スーパージャングルジム同店は、約840坪の広大な園内には40種類以上の遊具がそろい、天候に左右されず家族で一日中楽しめる全天候型施設。入場後は設置されたアーケードゲームがフリープレイで楽しめるほか、飲食の持ち込みや保護者の交代も自由にできる。ゲームコーナー園内には、二階建て巨大ジャングルジムの中に、す