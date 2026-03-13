アントワークスが運営する「伝説の肉そば屋」は3月10日、期間限定の新作「牛ホルモン肉そば 魚介とんこつ醤油」(1,298円)を、御茶ノ水本店で発売した。牛ホルモン肉そば 魚介とんこつ醤油同商品は、新生活に向けたエネルギー補給をテーマに、看板の豚バラ肉と脂の甘みが特徴の牛ホルモンを組み合わせた。ラーメンでありながら肉の旨みと食べ応えを楽しめる一杯となっている。スープは、丸鶏・豚ガラ・野菜をブレンドした独自のトリ