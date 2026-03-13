【漫画】本編を読む新進気鋭のクリエイター・おけべち氏（＠okbechi）は、コーヒーがあまり得意ではない。だからこそ、あえてコーヒーを趣味に掲げ、その良さを知るために試行錯誤を重ねていく。『苦手なコーヒーをわかりたい』は、そんな彼の奮闘を記録した探求コミックエッセイである。当初はドリップバッグコーヒーすら分からなかった著者。それが今では道具を一式揃え、自宅でコーヒーを淹れるようにまでなった。まだコー