福井県小浜市の道の駅「若狭おばま」は3月14日・15日の2日間、開業15周年記念イベントを開催する。道の駅若狭おばま 店内イベントでは、若狭ふぐなどが当たるガラポン抽選会をはじめ、生わかめの詰め放題や5合枡へのお米盛り放題、餅つきと餅ふるまいなど、地域食材を活かした企画を多数用意する。ガラポン抽選会イベントまた、日本一の生産量を誇る若狭塗り箸を使い、豆を移動させる数を競う「箸-1グランプリ」や、軽トラ市も実施