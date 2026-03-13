蔵屋鳴沢反射炉ビヤ(静岡県伊豆の国市)は3月9日、創業以来初となる缶ビールの販売を、直営店、静岡県を中心とする全国の取扱店舗、オンラインショップなどで開始した。定番5種発売するのは定番5銘柄。「早雲」は、伊豆で活躍した偉人"北条早雲"の名を冠した銘柄で、世界的なビール品評会World Beer Awardsで金賞を受賞した。柑橘系の香りが爽やかなアメリカンペールエール。早雲「New World Kolsch」は、伝統的なドイツの製法に