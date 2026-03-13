先代のおばぁから受け継いだ伝統の味「八重山そば」（中）700円創業約25年の「八重山そば処 来夏世」は、地元客にも観光客にも高い人気を誇る名店です。自慢の八重山そばは、80歳で開業した初代の内原スエさんが子どものころから食べていたという昔ながらの島の家庭の味。代替わりした現在も、そのレシピを守り続けています。 沖縄県の郷土食として知られる沖縄そばは、島やエリアごとに特徴が異なります。石垣島や竹富島、西表島