「四天王寺」の目と鼻の先にある和カフェ「四天王寺茶屋」「四天王寺茶屋」があるのは、Osaka Metro四天王寺前夕陽ヶ丘駅から南へ徒歩5分ほどのところ。聖徳太子が建立した寺院「四天王寺」の西側にある入り口の、すぐ目の前です。四天王寺の石鳥居がすぐそばに参拝後にちょっと小腹がすいたときやひと息つきたいとき、またランチ利用でしっかりおなかを満たしたいときなど、さまざまなシーンに対応してくれます。店内はホッとひと