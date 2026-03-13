「ものすごいヤジだったんですよ、ヤジ」12日夜に自身のYouTubeチャンネルで行ったライブ配信でこう語ったのは、日本共産党の辰巳孝太郎議員（49）。同日の衆議院予算委員会で、辰巳氏は防衛費増額のための増税について厳しく政府を追及していた。辰巳氏は、政府が導入を狙う「防衛特別所得税」について、「現行憲法下で、政府が軍事費の財源確保のために国民一般に増税を課したことはあるか」と片山さつき財務相（66）に質問。片