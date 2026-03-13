【麻布十番駅】BBQ可能！ シンプルモダンで広々としたlLDK・50?リビング／Photo：Airbnb中庭／Photo：Airbnb東京・元麻布の閑静な高級住宅街にある1LDKのお部屋です。六本木、麻布十番、広尾が徒歩圏内で、東京タワーや東京ミッドタウンへも歩いて行けます。広々としたリビングエリア、セミダブルベッド2台、キッチン、洗濯乾燥機、Wi-Fiを備えていて、「まるで東京に住んでいるような滞在」を実現。中庭ではBBQも可能です。ベッド