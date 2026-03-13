全世界が待ち望んだ「完全体」での帰還。その輝かしいステージに影を落とすことは決して許されない。【写真】BTS内部に広がる“不満”、復帰を前に異変かBTSのソウル・光化門（クァンファムン）公演を控え、警察が動員可能な全人員を投入する大規模な保安対策を発表した。3月13日、ソウル警察庁は公演に関連し、警察特攻隊を含む警備力を総動員して会場全域の事前安全点検を実施すると表明。人々の期待が渦巻く光化門の地を、鉄壁