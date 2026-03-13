アニメ「名探偵コナン」の工藤新一役などで知られる声優・山口勝平さんが2026年3月13日、脳出血のため死去した声優・池田昌子さんとのエピソードをXで明かし、「ご冥福をお祈りします」と追悼した。「いつも子供の頃に戻る様に舞い上がる気持ちでした」池田さんは3月3日午後0時27分、脳出血のため死去した。87歳だった。通夜・葬儀は近親者のみで執り行った。池田さんの所属事務所「東京俳優生活協同組合」が13日に公式サイトで発