メ～テレ（名古屋テレビ） 中日ドラゴンズのドアラが、去年に引き続きイオンの監督に就任し、ドラゴンズと東海地方を盛り上げます。 13日、ドアラの監督続投の記者会見が行われ、イオンリテール中部カンパニーの大杉尚裕支社長から、ドアラに任命証書が渡されました。 「ドアラ」は去年イオンの監督に就任し、握手会を行うなどして集客に貢献しました。 年3回行った「ドラゴンズセール」は、前の