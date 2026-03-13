LE SSERAFIMの宮脇咲良が、一段と磨きのかかったビジュアルを披露した。宮脇は最近、自身のインスタグラムに「春に向けて、新しいお洋服に、新しいアクセ」というコメントを添えて数枚の写真を投稿した。【写真】宮脇咲良、袖なしニット姿で放つ“大人の色香”公開された写真の中で宮脇は、ベージュのホルターネックニットに身を包み、アンニュイな表情でカメラを見つめている。ノースリーブトップスから華奢な肩のラインがのぞき