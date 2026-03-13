SDGsやエシカルという価値観は定着した感はあるけれど、問題の根本にまで目を向けられていない人も多いのでは？ 今回は、SDGsにまつわる気になる話題を7つピックアップ。世界がいま抱える問題を堀潤さん、影山優佳さんが解説します。堀 潤ほり・じゅん1977年7月9日生まれ、兵庫県出身。元NHKアナウンサー。「8bitNews」主宰、株式会社わたしをことばにする研究所代表取締役副所長。TOKYO MX『堀潤 Live Junction』に出演中。著書