資料濃霧時の高松空港 濃霧の影響を受けやすい高松空港の着陸装置の高性能化が、国の2026年度予算で新規事業の候補になりました。 国土交通省が13日、新規事業の採択評価手続きなどに着手すると発表しました。今後、開催予定の第三者委員会（学識経験者らで構成）で順調に評価されれば、国土交通省の2026年度新規事業として採択されます。 標高185ｍの高台に位置する高松空港は、雨や濃霧の影響を受けやすく、視界不良