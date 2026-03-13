5年前、福岡県の私立高校の剣道部に所属していた男子生徒がいじめを受け、自殺した問題です。県のいじめ再調査委員会は3月13日、いじめが起きた背景に当時の顧問や学校の不適切な対応があったとする報告書を知事に手渡しました。福岡県宗像市の東海大学付属福岡高校で剣道部に所属していた侑大（ゆうだい）さんは2019年、剣道部の上級生から性的暴行を含むいじめを受け、およそ1年9か月後にみずから命を絶ちました。学校が設置した