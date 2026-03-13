１３日の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前日比２５１．１６ポイント（０．９８％）安の２５４６５．６０ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が２８．０７ポイント（０．３２％）安の８６７１．４８ポイントと３日続落した。売買代金は２４６５億４２１０万香港ドル（約５兆１９５億円）となっている（１２日は２４２１億８０３０万香港ドル）。投資家のリスク回避スタン