長野県警は13日、酒気帯び運転で事故を起こした会計年度任用職員（60代）を懲戒免職に、警察学校で女性の下着を盗んだとして男性巡査（20代）を停職6か月の懲戒処分としました。13日付けで免職の懲戒処分を受けたのは、長野県内の警察署に勤務する男性会計年度任用職員（60代）です。この職員は今年2月、群馬県内で酒気を帯びた状態で車を運転。横川サービスエリアの駐車場で事故を起こし、相手に全治2週間のけがを負わせた