第３回中国国際サプライチェーン促進博覧会のスマート自動車チェーン展示エリアで、寧徳時代新能源科技が展示した充電施設。（２０２５年７月１８日撮影、北京＝新華社記者／張晨霖）【新華社北京3月13日】中国車載電池大手の寧徳時代新能源科技（CATL）がこのほど発表した2025年12月期決算は、売上高が前年比17.0％増の4237億元（1元＝約23円）、純利益が42.3％増の722億元だった。リチウムイオン電池の販売量は39.2％増の661