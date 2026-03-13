三重県の鳥羽市沖で先月20日、貨物船「新生丸」が遊漁船に衝突し、釣り客の男性2人が死亡、10人が重軽傷を負いました。この事故で、新生丸を操船していた21歳の二等航海士の女が、業務上過失致死などの疑いで逮捕・送検されていましたが、津地検は13日付で女を処分保留で釈放しました。今後は在宅で捜査を進めることになります。新生丸は、いかりを下ろしていた遊漁船に減速せずに突っ込んだとみられ、事故は女が操船し始