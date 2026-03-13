13日午前、北秋田市の森吉山でバックカントリースノーボードをしていた女性が遭難し、県の防災ヘリに救助されました。女性にけがはありませんでした。北秋田警察署の調べによりますと13日午前10時30分ごろ、北秋田市阿仁鍵ノ滝の森吉山でバックカントリースノーボードをしていた長野県の56歳の女性が、現在地が分からなくなり救助を求めました。県の防災ヘリコプターが捜索したところ午