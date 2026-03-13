ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート女子で銀メダルを獲得し、今季限りでの引退を表明している坂本花織選手（25）＝シスメックス、神戸市灘区出身。持ち前の明るさと笑顔で、今回の五輪ではチームジャパンを引っ張るムードメーカーの役割も担いました。一方、21年に及ぶ選手生活は、笑顔の裏で重圧と闘い続ける日々でもありました。そのスケート人生を、彼女の過去の発言からひもときます。【写真】高校生として臨んだ