浙江省杭州市で11日、第3回中国エンボディド・スマートロボット産業大会・展示会が開催された。中国新聞網が伝えた。各タイプの人型ロボットや部品などが一斉に展示され、来場者の注目を集めた。（提供/人民網日本語版・編集/KM）