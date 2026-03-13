「AI科学技術でスマートな未来を享受」をテーマにした2026年中国家電・電子世界博覧会（AWE）が3月12日、上海で開幕しました。今年のAWEでは初めて「イノベーション科学技術展示エリア」が設けられ、電気自動車（EV）、プラグインハイブリッド車、燃料電池車といった新エネルギー自動車、エンボディド・ロボット、人工知能（AI）ウェアラブルデバイス、現実世界とデジタルな仮想世界を融合させる仮想現実（VR）や拡張現実（AR）な