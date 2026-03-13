Image: 三浦一紀 - Generated with ChatGPT 5.2 今秋にも発表されると噂の折りたたみiPhone…。ちょっとワイドなディスプレイで、開くとiPad miniサイズと言われています。そのサイズ感から、エンタメ利用やマルチタスクのしやすさに期待がかかっていますが…。Apple（アップル）事情通のBloombergのマーク・ガーマン氏が、折りたたみiPhoneのインターフェースについて語っています。搭載さ