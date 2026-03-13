チェコ代表が発信し続ける日本への感謝日本とチェコの絆は深まるばかりだ。第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場したチェコ代表は、1次ラウンド・プールCで4戦全敗となり敗退した。それでも、今大会もスポーツマンシップを貫く姿勢がファンに好感を与えた。対戦相手へのリスペクトを欠かさず、最後の最後まで日本への感謝を発信し続けた。チェコ代表の公式X（旧ツイッター）は12日、「東京ドームでの最後の試