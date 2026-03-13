「GiRLS by PEACH JOHN」は、3月18日（水）から、カートゥン ネットワークアニメで人気を誇る『パワーパフ ガールズ』と初コラボレーションしたコレクションを、全国の店舗や公式サイトで発売する。【写真】人気の「Peasy」シリーズも！キュートな「ノンワイヤーブラ」＆「ショーツ」■遊び心が詰まったアイテム全3型今回発売されるコラボコレクションは、ブロッサム、バブルス、バターカップの3人のヒロインをイメージした