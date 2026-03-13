福岡県警城南署は13日、福岡市城南区鳥飼5丁目2番付近の路上で同日午前8時55分ごろ、女子高校生が徒歩で通学中、自転車に乗った見知らぬ男性から追いかけられる事案が発生したとして、防犯メールで注意を呼びかけた。男性は45〜50歳くらい、紺色レインコート着用。