JR九州によりますと、3月13日午前4時49分、豊肥線で倒木があたっため、「宮地～豊後竹田」間が運転見合わせとなっています。 また、「熊本～宮地」「豊後竹田～大分」間で遅れが生じているということです。 ※3月13日午後5時1分時点 近くの阿蘇市乙姫では午後4時18分に最大瞬間風速16.6㍍の強い風を観測しています。阿蘇地方など熊本県内広い範囲に強風注意報が発表されています。