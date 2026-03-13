今年で開園60周年を迎える熊本県荒尾市のグリーンランドで、3月14日から春の大型イベントが始まります。 【写真を見る】「開園60周年」を楽しみ尽くす！遊園地・グリーンランド 春の大型イベント3月14日から熊本県荒尾市 13日、イベント前に行われたセレモニーでは、招待された園児たちが人気番組の世界に入り込み、ひと足先にイベントを楽しんでいました。 期間中は、人気動画クリエイターのト}