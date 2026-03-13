13日朝、茨城県水戸市のJR常磐線で特急電車が踏切に進入してきた乗用車と衝突する事故がありました。JR東日本などによりますと午前9時ごろ、常磐線の内原駅近くの踏切で下りの特急ひたち3号が進入してきた乗用車と衝突しました。特急の乗客乗員あわせておよそ560人にケガはありませんでしたが、乗用車を運転していた79歳の男性の死亡が確認されたということです。特急ひたちの乗客「（事故の瞬間）揺れました。飛行機が着陸する時