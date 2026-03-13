地中に設置された巨大な鋼鉄管が突き出た問題。新御堂筋の高架部分は、先ほど交通規制が解除されました。 おととい＝１１日、大阪・梅田の新御堂筋の下道部分で、地中に敷設された下水道工事のための鋼鉄管が一時、地上約１３メートルの高さまで隆起しました。 この影響で、新御堂筋の下道部分約６００メートルと、高架部分の豊崎出口から南側約２キロが通行止めになっていました。 大阪市建設局によります