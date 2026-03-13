木原官房長官は１３日の記者会見で、前日の公務を風邪の疑いで一部取りやめた高市首相の体調について、「既に回復し、本日の公務は予定通りだ」と説明した。「医務官の診療を受けた上で、念のために公邸で休息をとった」とも述べた。首相は１３日、閣議や国会日程をこなした。