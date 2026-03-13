コメの値下がりが続いている。スーパーのコメ価格が、初めて去年の同じ時期を下回った。農林水産省によると、今月8日までの1週間に販売された5キロあたりの平均価格は4013円で、前の週より60円安くなった。値下がりは4週連続。去年の同じ月と比べても64円安く、2022年3月の調査開始から初めて、前の年の同じ時期の価格を下回った。ただ、4000円台は27週連続で、高い水準が続いている。コメの生産が増え、民間が抱える在庫が増える