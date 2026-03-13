【能登はやさしや土までも・１】２０２４年元日に発生した能登半島地震から２年が経過した。復興半ばの能登を取材で何度も訪れる中、豊かな文化や伝統が根付いた土地の魅力に気付かされることが多かった。能登の風土を端的に言い表す「能登はやさしや土までも」という言葉を手がかりに、能登の歴史や信仰が息づく名所・旧跡を訪ね歩いた。（読売新聞文化部記者・多可政史）古今の旅人を魅了した風土形の整った、三角状の山頂を