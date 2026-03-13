「にっぽん未来プロジェクト競走ｉｎ平和島」（１３日、平和島）三浦永理（４３）＝静岡・９１期・Ａ１＝が４号艇で出場した５日目の準優１０Ｒで１着。４カドから差して優出一番乗りを決めた。レース後は「めっちゃうれしいです」と満面の笑みでベスト６入りを喜んでいた。仕上がりに関しては「足は良かったです。直線で艇尾を振る症状は直っているし、バランスが取れていい」と上々の評価。１４日の優勝戦は２号艇となるが