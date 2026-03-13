F1™が大好きでフジテレビに入社し、2026年に念願のF1実況デビュー（予定）の室岡大晴キャスターがF1のすごさ、そして知れば100倍、1億倍面白くなる魅力をお伝えします。知れば楽しいF1の魅力一つ目は「18歳から44歳まで」、かなり年齢層が広いドライバーがそろっていることです。2026年のF1ドライバーには44歳のベテランのアロンソ選手、そして新人18歳のリンドブラッド選手がいます。注目は18歳のレーシングブルズのリンド