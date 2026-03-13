屋形船「鮨 おりがみ」は3月9日、インバウンド需要に対応し、20時30分出航の「ナイト・プレミアム・コース」を開始した。鮨 おりがみ Night Cruise同社では東京湾を舞台に、伝統的な江戸前鮨を屋形船で提供している。今回発売開始した「レイトタイム・ディナー」は、ミシュランガイド東京一つ星を獲得した「銀座 鮨むらやま」店主・村山大作氏が監修した寿司を、夜景とともに楽しめる。銀座 鮨むらやま監修おまかせコース献立には