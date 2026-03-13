道の駅くるくる なると(徳島県鳴門市)内の「うまいんじょおにぎりとみそ汁」は3月7日、開業2周年を記念した感謝祭を開始した。期間は3月15日まで。徳島オールスターおにぎり 阿波黒牛贅沢むすび同店では、徳島県産のお米「あきさかり」を毎日店内の羽釜で炊き上げ、鳴門、徳島県食材にこだわったメニューを提供している。期間中は、開業2周年を記念した限定メニューを販売する。「徳島オールスターおにぎり」は、阿波黒牛贅沢むす