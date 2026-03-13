アイドルグループ「ＳＫＥ４８」の鎌田菜月（２９）と仲村和泉（２５）が映画「ゴールデンカムイ網走監獄襲撃編」（１３日から全国公開）にドキドキワクワクだ。名古屋で先日、行われた試写会に参加した２人は「本当に面白くて最高でした」と声をそろえた。この映画はシリーズ累計発行部数３０００万部を突破した野田サトルの同名マンガが原作となっている。明治末期の北海道を舞台に「不死身の杉本」と呼ばれる主人公・杉本