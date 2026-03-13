ハーバー研究所は3月13日、「ショップハーバー 名古屋栄三越」を地下2階から1階へ移設し、リニューアルオープンする。ショップハーバー 名古屋栄三越新店舗はスキンケアから健康食品まで幅広く取りそろえ、肌診断機やビューティカウンセラーによるカウンセリングを通じ、一人ひとりに適した美容提案を行う。オープンを記念し、3月31日まで限定フェアを開催する。人気の化粧オイル「スクワラン」に、ローション、クレンジング、リッ