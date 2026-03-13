スヌーピーミュージアム(東京都町田市)は3月7日から、スヌーピーたちとの触れ合いを楽しめる新企画「ふかふかミュージアム」を開始した。ふかふかきょうだいエントランスには、スヌーピー、ベル、オラフ、アンディ、スパイク、マーブルスとハグや写真撮影ができる巨大な柱「ふかふかきょうだい」が登場。2階には、寝転んで「ピーナッツ」のコミックを読んだり、スヌーピーのカプセルマシンを楽しめる「ミニふかパーク」を新設した