カーリング男子で２０２５年日本選手権覇者のＳＣ軽井沢クラブが、世界選手権（現地時間２８日開幕、カナダ）に向けての展望を語った。世界選手権前最後の実戦となる軽井沢国際選手権初日（１３日、長野・軽井沢アイスパーク）の予選ではコンサドーレに６―５で敗戦。第１エンド（Ｅ）に３点を先取したが、中盤以降は苦しい戦いを強いられた。サードでスキップの山口剛史は「前半の４Ｅはこっちの流れだった。もっとプレッシャ