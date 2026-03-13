◆大相撲春場所６日目（１３日・エディオンアリーナ大阪）綱取りを目指す大関・安青錦（安治川）は、西前頭３枚目・王鵬（大嶽）に決め出され、３敗目を喫した。先場所も敗れ、過去３勝２敗だった相手に、左下手を取り、右を差し、もろ差しとなったが、両腕をかかえられると、強引に出てこられるのを防げず、土俵を割った。２日目、西前頭筆頭・義ノ富士（伊勢ケ浜）、４日目、西前頭２枚目・美ノ海（木瀬）に負け、序盤で２敗