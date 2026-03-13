“元祖カリスマギャル”として人気を博した安西ひろこ。さらば青春の光・森田哲矢は、収録前の安西の対応について「芸能界で本当に色々あったんやろうなってぐらい腰が低かった」と、その謙虚な姿勢に驚いたことを語った。『愛のハイエナ season5』場面カット(C)AbemaTV,Inc.○カリスマの謙虚な姿勢に驚き10日に配信されたABEMAのバラエティ番組『愛のハイエナ season5』#10のスタジオゲストには、“ギャルのカリスマ”として