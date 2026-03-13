歌舞伎俳優の尾上右近、尾上眞秀が出演する４月の歌舞伎座「四月大歌舞伎」（４月２〜２７日）夜の部「連獅子」の特別ビジュアルが１３日、初公開された。特別ビジュアルには、右近扮（ふん）する狂言師右近と眞秀扮する仔獅子の精の姿が、黒い背景にくっきりと浮かび上がっている。「獅子の子落とし」伝説を物語る狂言師右近の視線には厳しくも温かい親の情愛が宿り、仔獅子の精の勇ましい姿には真っすぐなひたむきさがにじむ