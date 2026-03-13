ロンドン序盤は、ドル買い優勢、クロス円は下落、ドル円は高止まり＝ロンドン為替 ロンドン序盤は有事のドル買いの動きが優勢。昨日のイラン新指導者モジタバ師の声明や本日のトランプ米大統領のSNSでの発言などで、双方とも引かない強硬な姿勢が示されている。市場ではイラン戦争が長期化するリスクへの警戒感が広がっている。NY原油先物は97ドル台後半に高止まりしており、100ドルを視野に入れる水準。 ドル買い圧力を