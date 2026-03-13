通貨オプションボラティリティードル円１週間１１．３％に上昇、スポットで上下双方のリスク台頭 USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK11.3210.279.7910.00 1MO9.938.118.748.32 3MO9.867.548.868.07 6MO9.857.388.978.11 9MO9.897.379.058.19 1YR9.777.379.068.19 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK