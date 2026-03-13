テレビ朝日のアナウンサー公式インスタグラムが13日までに更新され、同局・松岡朱里アナ（24）のプライベートショットを紹介した。松岡アナは「私の元気の源は『食』です！」と明かし、ご飯を手にした写真をアップ。「焼肉ではいつも『大ライスください！』が口癖ですが、腹八分目に抑えたい2026年『中ライスください』が言えるようになりたいです」とつづった。この投稿にフォロワーからは「大盛ライスが似合いますね」「朱