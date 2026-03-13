アメリカの宇宙企業Firefly Aerospace（ファイアフライ・エアロスペース、以下ファイアフライ）は日本時間2026年3月12日、ヴァンデンバーグ宇宙軍基地から小型ロケット「Alpha（アルファ）」の打ち上げに成功しました。Alphaの打ち上げは通算7回目（FLTA007）で、ミッション名は「Stairway to Seven」です。ロッキード・マーティン向けの実証ペイロードを所定の軌道へ投入しました。Alphaの打ち上げは2025年4月以来、約11か月ぶり